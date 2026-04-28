「一振りごとに歴史を」村上宗隆、大逆転へ導く12号！　本塁打ランキング…

村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、27日（日本時間28日）に行われたロサンゼルス・エンゼルス戦に出場し、4打数2安打3打点の成績を残した。ホワイトソックスを大逆転へ導く今季12号のホームランも放ったと、米メディア『HITC』が報じている。

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村上は今オフ、東京ヤクルトスワローズからポスティング公示され、ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約54億円）の契約を結んだ。

鳴り物入りでメジャーリーグに移ったわけではなく、比較的静かな状態で渡米を果たしたが、今やMLBを最も騒がせる存在となっている。

開幕戦から3試合連続ホームランを放つと、数試合の間隔を空けて、今度は5戦連続本塁打を記録した。

その勢いは止まらず、コンスタントに数を稼ぎ、ア・リーグの本塁打ランキングで、ついに単独首位に躍り出た。

今回のエンゼルス戦では、7回にスリーランホームランを放ち、大逆転のきっかけを作っている。

もはや村上の実力を疑う者はいないだろう。

三振数の多さや守備の懸念も、気にならないほどの活躍を見せている。

それを踏まえ、同メディアは「村上はMLBに適応しているだけでなく、一振りごとに歴史を塗り替えている。

日本人強打者は大きな期待を背負ってやってきたが、最も楽観的な予想でさえ、このような結果になるとは予想していなかった。

彼のパワーはプレースタイルの一部ではあるが、それをこれほど安定して発揮できるようになるとは、全く想像もつかなかった。

リーグ全体を驚かせていると言っても過言ではない」と伝えている。

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