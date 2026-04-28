大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、28日（日本時間29日）のマイアミ・マーリンズ戦で投手のみとして出場する可能性が浮上している。ドジャースは大谷の起用を慎重に進めており、次回登板についても注目が集まっている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のノア・カムラス記者が言及した。

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大谷はこのカード第2戦となるナイターで先発登板する予定となっているが、デーブ・ロバーツ監督は試合前の時点で、大谷を打線から外す可能性があると明かした。ロバーツ監督は「検討中だ」と語っており、投手に専念させる選択肢を完全には否定していない。

投手に専念する背景には、今回の登板が大谷にとって通常より短い5日間の休養で回ってくる点にある。ドジャースはタイラー・グラスノー投手にも5日間の休養を与えるためこのローテーションにしており、大谷の負担を軽減するために打者としては起用しないことも考えている。

また、ドジャースは翌日にマーリンズとのデーゲームを控えており、登板からわずか14時間ほどで再び試合を迎えることになる。そのため、二刀流で出場し、さらに翌日も打者としてプレーする形は避けたいという考えがあるのかもしれない。

注目の集まる大谷の起用についてカムラス氏は「火曜日は二刀流として起用し、水曜日は欠場する可能性もある。ドジャースは現在、マーリンズとの試合を前にあらゆる選択肢を検討している」と言及した。

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