広島東洋カープの前川誠太が28日、ファーム交流戦の埼玉西武ライオンズ戦に「2番・遊撃」で先発出場。8回に豪快な3点本塁打を放つなど、3安打猛打賞の活躍を披露した。
広島が1－0とリードして迎えた8回の攻撃。追加点を奪いたい広島は、西武先発の上田大河から1死一、三塁のチャンスを作る。ここで打席には、この日すでに2安打を放っている2番の前川が入る。
西武・上田が投じたカウント1－0からの2球目。145キロの直球を前川が渾身のスイングで振りぬいた。
会心の打球が、左翼席ポール際ネットに直撃。前川の3点本塁打が飛び出した広島は、9回にも2点を加えて6－1で西武を下した。
この日4打数3安打3打点と大暴れした前川は、2021年育成ドラフト2位で敦賀気比高から入団した23歳の内野手。高いコンタクト力を武器に、昨季7月末に支配下契約を勝ち取った。
同年8月には一軍でプロ初安打をマーク。代打打率.333、得点圏打率.429を残すなど、限られた出場機会で爪痕を残した。
ミート力に加え、思い切りのいい打撃からのパンチ力は魅力的。広島の未来を担う選手に這い上がれるか、期待がかかる。
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DAZNベースボールの公式Xより
これ以上ないアピール
ポール際へ完璧な一発
前川誠太 ファーム第3号HR
⚾西武×広島（ファーム）
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