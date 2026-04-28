













広島東洋カープの前川誠太が28日、ファーム交流戦の埼玉西武ライオンズ戦に「2番・遊撃」で先発出場。8回に豪快な3点本塁打を放つなど、3安打猛打賞の活躍を披露した。











広島が1－0とリードして迎えた8回の攻撃。追加点を奪いたい広島は、西武先発の上田大河から1死一、三塁のチャンスを作る。ここで打席には、この日すでに2安打を放っている2番の前川が入る。



西武・上田が投じたカウント1－0からの2球目。145キロの直球を前川が渾身のスイングで振りぬいた。



会心の打球が、左翼席ポール際ネットに直撃。前川の3点本塁打が飛び出した広島は、9回にも2点を加えて6－1で西武を下した。



この日4打数3安打3打点と大暴れした前川は、2021年育成ドラフト2位で敦賀気比高から入団した23歳の内野手。高いコンタクト力を武器に、昨季7月末に支配下契約を勝ち取った。



同年8月には一軍でプロ初安打をマーク。代打打率.333、得点圏打率.429を残すなど、限られた出場機会で爪痕を残した。



ミート力に加え、思い切りのいい打撃からのパンチ力は魅力的。広島の未来を担う選手に這い上がれるか、期待がかかる。



























【動画】一軍でみたい！前川誠太の豪快3号アーチがこちら



DAZNベースボールの公式Xより













これ以上ないアピール



ポール際へ完璧な一発

前川誠太 ファーム第3号HR



⚾西武×広島（ファーム）

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