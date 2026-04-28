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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、負傷離脱中のブレイク・スネル投手の復帰が近づくにつれて、先発ローテーションを外れる可能性が取り沙汰されている。現時点では、佐々木かエメ・シーハン投手のどちらかが外れることになりそうだ。米メディア『Yahoo!スポーツ』のサム・ガルシア記者が言及した。

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2度のサイ・ヤング賞を誇るスネルはリハビリ登板を開始しており、5月末にはドジャースで今季初登板を果たす見込みだ。先発陣にとって大きな追い風となる一方で、球団は6人ローテーションを保つためにシーハンか佐々木をブルペンへ移す決断をしなくてはならない。

両投手とも今季ここまで5試合に先発しており、佐々木は22回2/3を投げて防御率6.35、奪三振22、シーハンは26回1/3で防御率4.78、奪三振28を記録している。数字だけを見れば、長いイニングを投げながら結果を残しているのはシーハンだと受け止められている。

しかし、ドジャースは単純な成績だけで判断するつもりではないようだ。デーブ・ロバーツ監督は育成も重視する方針を示しており、調子を戻しつつある佐々木が残る可能性もある。

注目の集まる佐々木の起用についてガルシア氏は「スネルはメジャーに復帰する前に、少なくともあと3回のリハビリ登板を行う見込みだ。その間、ドジャースは彼が復帰した際に、どの投手をローテーションに残すかを決めなければならない」と言及した。

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