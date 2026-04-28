大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手をめぐる「大谷ルール」への批判について、シカゴ・カブスのクレイグ・カウンセル監督が強い違和感を示した。一方、ドジャース側はそのルールが何年も前から存在していたものであり、今になって問題視するのは不自然だと反論した。米メディア『アウト・キック』のイアン・ミラー記者が言及した。

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大谷の二刀流を受け、MLBは二刀流選手が投手として降板した後も指名打者（DH）として試合に残れるルールを設けた。さらに、ロースターを投手13人、野手13人という制限を導入した際にも、一定の条件を満たした二刀流選手は投手枠に含めないルールが作られている。

これに対してカウンセル監督は、大谷を擁するドジャースだけが優遇されており、他球団にとって不平等なルールだと批判している。

しかし、ドジャースのアンドリュー・フリードマン編成本部長は、大谷がまだロサンゼルス・エンゼルスにいた当時、MLBがこのルールを検討する過程で複数の球団に意見を求めており、ドジャースもその1つだったと明かした。つまり、この制度は特定球団への優遇ではなく、球界全体の利益やファンのために整えられたものだ。

カウンセル監督の主張についてミラー氏は「カブスは資金が十分にある。彼らなら大谷と契約し、そのルールを活用することもできたはずだ。あるいは、自前で二刀流選手を発掘・育成することもできた。しかし、彼らはそうしなかった。そのルールが制定されてから何年も経った今になって、彼らはそのことを悔やんでいる。奇妙な話だ」と言及した。

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