大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は今季、投手にとって最大のタイトルであるサイヤング賞受賞を目指している。ここまではハイレベルな数字を並べているが、米メディア『ドジャースネイション』は、現状ではタイトル争いを勝ち抜けないという見方について触れている。

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大谷は日本時間27日終了時点で4試合に登板し、2勝0敗、防御率0.38、被安打12、24投球回、25奪三振といった数字を記録。規定投球回に達してはいないものの、防御率は現在ナリーグ1位のジャスティン・ロブレスキ投手（1.50）を大きく上回っている。

同メディアは「大谷は投手として圧倒的なスタートを切っているが、ESPNのジェフ・パッサン記者は、それだけでは今季のサイヤング賞を争うには不十分だと考えている。ドジャースが採用している変則的な6人ローテーションの影響で規定投球回に届いておらず、同記者はこれが不利になると見ている」と言及。

続けて、「ナリーグのサイヤング賞争いでは、ポール・スキーンズ投手とチェイス・バーンズ投手に次ぐ3番手だろう。5人ローテの投手ほど多くのイニングを投げない以上、大谷は投手単独の賞を争う上で常に不利な立場にある。他投手を圧倒的に上回る指標を残さない限り、希少性という意味でも投球回数は評価されるべきで、その点で大谷は苦戦することになるだろう」という同記者の見解を伝えている。

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