マセラティ 3500 GT ヴィニャーレ・コンバーチブル・プロトタイプ｜マセラティ クラシケ『真正性証明書』発行が100件を達成！

マセラティ クラシケは、2021年に設立され、モデナのマセラティ工房を拠点として、顧客およびコレクターに対し、ブランドの歴史的車両を良好な状態での維持を支援するプログラムである。現在では技術的専門性、歴史的調査、そしてモデナの職人技を融合した特別なプログラム「BOTTEGAFUORISERIE」の一部として、その役割を担っている。なかでもクラシックカー公式認定のプロセスは国際的に高い評価を得ている。これは専門委員会が各車両の技術的特徴、歴史資料、マセラティのアーカイブをもとに精緻な審査を行うものだ。

【画像】100件目の『真正性証明書』認定を受けたマセラティ 3500 GT ヴィニャーレ・コンバーチブル・プロトタイプ（写真7点）

2026年4月15日、マセラティ クラシケは、オリジナルであることを証明する『真正性証明書』の発行が100件に到達したことを発表した。記念すべき100件目となったのは、シャシー番号「*101*505*」のマセラティ 3500 GT ヴィニャーレ・コンバーチブル・プロトタイプだ。このモデルは、ジョヴァンニ・ミケロッティのスタイリングディレクションのもと、カロッツェリア・ヴィニャーレによって開発された。1959年のトリノ・モーターショーで初公開され、わずか5台のみ製作された本モデルは、ヴィニャーレにとって初のマセラティへのデザイン提案であり、量産を前提としない特別なプロジェクトだった。

このプロトタイプを起点として、1959年から1964年にかけて約250台が生産された3500 GT ヴィニャーレ・コンバーチブルが誕生。そしてこのプロトタイプはマセラティにおけるオープントップ・グランドツーリング、つまりグランカブリオモデルの原型を確立した存在となった。

1950年代後半にモデナで製造されたこの車両は、2023年から2026年にかけて、誕生の地であるモデナにて、マセラティ クラシケの全面的なサポートのもと入念なレストアが施された。マセラティの歴史アーカイブの分析および専門家の知見をもとに、オリジナル仕様の厳密な検証が行われ、1959年のトリノ・モーターショー出展時の状態へと忠実に復元された。

カロッツェリア・ヴィニャーレのアイデンティティを反映したカラーリングがこの車両の特徴のひとつ。シルバーのボディに、アイボリーとレッドのインテリア、ブルーのカーペット、さらにゴールドのディテールが組み合わされ、ヴィニャーレのロゴカラーを想起させる構成となっている

ボンネット下には、3,485cc直列6気筒エンジンを搭載し、ウェーバー製キャブレターにより5,500rpmで235hpを発生する。トランスミッションはZF製4速マニュアルを採用。足回りには、フロントにダブルウィッシュボーン式サスペンション、リアにリーフスプリング付きリジッドアクスルを採用し、ボラーニ製ワイヤーホイールを装着する。最高速度は約235km/hに達し、当時のマセラティ・グランドツーリング哲学を体現している。

4月16日から19日にかけて開催された「アナンタラ・コンコルソ・ローマ」においてこのプロトタイプは主要展示車のひとつとして登場した。「メイド・イン・イタリー」の魅力を来場者に訴えかけるとともに、マセラティ クラシケによる歴史遺産保護の取り組みを紹介する役割も果たしたのである。