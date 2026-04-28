今日の運勢 4月29日（水・祝）12星座占いランキング第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年4月29日（水・祝）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）4月29日（水・祝）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位……？思わぬところからラッキーがあるなど嬉しい誤算がありそう。何かサプライズをしてもらった場合は心から感謝を伝えるようにしましょう。恋愛運も好調なので、好きな人に連絡してみると良いでしょう。チャレンジ精神が旺盛になりそう。周りを盛り上げるために、あなたが表に立ってリーダーシップを発揮する場合もあるでしょう。とにかく今日は明るいノリで過ごしてみましょう。あなたの力で良い雰囲気を作っていけるようです。感受性が豊かな一日になりそう。美術館や博物館巡りをするのもおすすめ。過去の偉大な作品から、今に活かせる知恵などを受け取れるかも。気づきなどは忘れないうちにメモをしておきましょう。思い出がたくさんできそうな日。旅行を楽しんだり、イベントなどに参加したりすると心と身体が整いそう。楽しい時間を共に過ごした相手とは、ディープな話もできる仲になれることでしょう。斬新なアイデアなどが浮かび試してみたくなりそう。遊び心を持って行ってみると、上手くいく場合が多いようです。良いと思ったものは、シェアすると良いでしょう。今日のラッキーカラーは青色。色々な人と話せる機会がありそう。親睦を深めていくと、あなたが困っているときなどに手を差し伸べてもらえることでしょう。普段考えていることを、簡潔に伝えられるようにすると◎。家族や身近な人との交流で、心が豊かになれるようです。どこか守ってもらっているような、安心感もありそう。食事作りや掃除など、できることがあれば率先して行ってみると良いでしょう。行動力や発言力が注目されそう。後輩から頼られることもあるようです。これまでの経験を活かして教えてあげると良いでしょう。今日は普段よりアクティブに過ごすようなので、早めに就寝するのもおすすめ。気を使いすぎると、自分が思っているよりもダメージが大きくなってしまうかも。今日は、自分中心に過ごしてみると良いでしょう。ときには、周りに甘えてみるのも大事。新しいお店へ出かけると、好きなものが手に入りそう。なつかしい場所に出かけてみるのもあり。パートナーや恋人と昔の話をするのも良いでしょう。お互いのルーツが見えてくると、相手への理解も深まりそう。上手くいかないことがあっても納得できるかも。小さなことで自信を失いそうなときは、自分に優しい言葉をかけるようにしましょう。ときには泣いてデトックスするのもアリ。今日は、好きなものを食べたり遊んだりする時間も作ってみましょう。恋愛などが絡む交友関係で悩みすぎないようにしましょう。ちょっと距離を置いてみると、気持ちも落ち着いて冷静になれるようです。軽めの有酸素運動を行いスッキリさせるのも良いでしょう。これまでの努力を認めるようにしましょう。もし自分が思っていたよりも結果に繋がっていないのであれば、思いきって方向転換を。新しい風を送ることで良い流れが戻ってくる予感。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/