京浜急行「堀ノ内駅」から国道134号線方面へ徒歩約5分。住宅街の一画にグレージュカラーのキッチンカーが目印の「うみはるクレープ」があります。
可愛らしい外観が印象的で、思わず立ち寄りたくなる雰囲気のお店です。
10代からクレープ専門店で修行
「店名は、海のそばにあることと、この場所が三春町であることから『うみはるクレープ』にしました」と話すのは、オーナーの宮本千夏さん。
宮本オーナーは、中学生の頃に食べたクレープの美味しさに衝撃を受け、18歳からクレープ専門店で働き始めました。
これまでに約200店舗を訪れ、日々研究を重ねてきた、生粋のクレープ愛好家です。
食材からこだわる、理想のクレープづくり
同店のクレープの特徴は、「食材」から選び抜いていること。「クレープ専門店で働く中で、自分が本当に美味しいと思う食材を使い、理想のクレープを作りたいと思うようになりました。」（宮本オーナー）例えば卵。生地やカスタードに使用されているのは、横須賀市の養鶏場「岩沢ポートリー」のブランド卵『姫様のたまご』です。濃厚な味わいが特徴で、「今まで食べた中で一番美味しい」と感じたことがきっかけで採用したのだそう。独立を見据えて、10年以上かけて、生クリームやフルーツなど、納得のいく食材を探し続けてきました。
看板メニュー「いちごキャラメルカスタード」
今回は、看板商品の「いちごキャラメルカスタード」（税込1,150円）を注文。
オーダー後、その場で作ってくれました。出来立てのクレープからは、いちごの甘い香りがふわりと広がります。ひと口食べると、卵の風味豊かなカスタードと手作りキャラメルソースのほろ苦さが絶妙にマッチ。まるで“大人のプリン”のような味わいです。さらに、いちごの爽やかな甘さが重なり、最後まで飽きずに楽しめる一品でした。
月替わりの限定クレープも人気
うみはるクレープでは、季節限定メニューにも力を入れています。月替わりで複数種類の限定クレープが登場し、内容は公式Instagramで告知されます。4月には、「ずんだもちいちごのバターシュガークレープ」（税込1,650円）などが販売されました。
「料理は見た目も大事」と語る宮本オーナー。その言葉どおり、見た目にも華やかなクレープが並びます。
5月2日にイベント「umiharu まつり」を開催
2026年5月2日には、イベント「umiharu まつり」を開催予定。
数量限定で、「いちご飴クレープ」や「焼きそばクレープ」（いずれも税込750円）など、お祭り気分を楽しめるメニューが登場します。
「美味しいと満足していただけるものを作りたい」と、真摯にクレープと向き合う宮本オーナー。
食材から丁寧にこだわったクレープを味わいに、横須賀を訪れた際は立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
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|最寄り駅
|堀ノ内駅, 京急久里浜線
|住所
|神奈川県横須賀市三春町3-16
|駅徒歩
|京浜急行堀ノ内駅より徒歩5分
|営業時間
|12:00～17：00
|営業時間詳細
|不定休のため、営業日・時間は公式Instagramにて告知
|定休日
|不定休
|定休日詳細
|公式Instagramにて告知
|予約
|予約不可
|受付開始
|登録なし
|受付終了
|登録なし
|予算（下限）
|1000
|予算（上限）
|2500
|支払い方法
|現金
|個室
|無し
|貸切
|貸切不可
|駐車場
|有り
|最大駐車台数
|1台
|設備・サービス
|オシャレな空間
|利用シーン
|デート
|サービス
|テイクアウト
|お子様連れ
|可能
|公式サイト
|https://www.instagram.com/umiharu_crepe/
|備考
|キッチンカーのため、テイクアウト専門。 敷地内にベンチ一脚あり