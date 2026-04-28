うみはるクレープ

京浜急行「堀ノ内駅」から国道134号線方面へ徒歩約5分。住宅街の一画にグレージュカラーのキッチンカーが目印の「うみはるクレープ」があります。

可愛らしい外観が印象的で、思わず立ち寄りたくなる雰囲気のお店です。

10代からクレープ専門店で修行

「店名は、海のそばにあることと、この場所が三春町であることから『うみはるクレープ』にしました」と話すのは、オーナーの宮本千夏さん。

宮本オーナーは、中学生の頃に食べたクレープの美味しさに衝撃を受け、18歳からクレープ専門店で働き始めました。

これまでに約200店舗を訪れ、日々研究を重ねてきた、生粋のクレープ愛好家です。

食材からこだわる、理想のクレープづくり

同店のクレープの特徴は、「食材」から選び抜いていること。「クレープ専門店で働く中で、自分が本当に美味しいと思う食材を使い、理想のクレープを作りたいと思うようになりました。」（宮本オーナー）例えば卵。生地やカスタードに使用されているのは、横須賀市の養鶏場「岩沢ポートリー」のブランド卵『姫様のたまご』です。濃厚な味わいが特徴で、「今まで食べた中で一番美味しい」と感じたことがきっかけで採用したのだそう。独立を見据えて、10年以上かけて、生クリームやフルーツなど、納得のいく食材を探し続けてきました。

看板メニュー「いちごキャラメルカスタード」

今回は、看板商品の「いちごキャラメルカスタード」（税込1,150円）を注文。

オーダー後、その場で作ってくれました。出来立てのクレープからは、いちごの甘い香りがふわりと広がります。ひと口食べると、卵の風味豊かなカスタードと手作りキャラメルソースのほろ苦さが絶妙にマッチ。まるで“大人のプリン”のような味わいです。さらに、いちごの爽やかな甘さが重なり、最後まで飽きずに楽しめる一品でした。

月替わりの限定クレープも人気

うみはるクレープでは、季節限定メニューにも力を入れています。月替わりで複数種類の限定クレープが登場し、内容は公式Instagramで告知されます。4月には、「ずんだもちいちごのバターシュガークレープ」（税込1,650円）などが販売されました。

画像出典：うみはるクレープ

「料理は見た目も大事」と語る宮本オーナー。その言葉どおり、見た目にも華やかなクレープが並びます。

5月2日にイベント「umiharu まつり」を開催

2026年5月2日には、イベント「umiharu まつり」を開催予定。

数量限定で、「いちご飴クレープ」や「焼きそばクレープ」（いずれも税込750円）など、お祭り気分を楽しめるメニューが登場します。

「美味しいと満足していただけるものを作りたい」と、真摯にクレープと向き合う宮本オーナー。

食材から丁寧にこだわったクレープを味わいに、横須賀を訪れた際は立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

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最寄り駅 堀ノ内駅, 京急久里浜線
住所 神奈川県横須賀市三春町3-16
駅徒歩 京浜急行堀ノ内駅より徒歩5分
営業時間 12:00～17：00
営業時間詳細 不定休のため、営業日・時間は公式Instagramにて告知
定休日 不定休
定休日詳細 公式Instagramにて告知
予約 予約不可
受付開始 登録なし
受付終了 登録なし
予算（下限） 1000
予算（上限） 2500
支払い方法 現金
個室 無し
貸切 貸切不可
駐車場 有り
最大駐車台数 1台
設備・サービス オシャレな空間
利用シーン デート
サービス テイクアウト
お子様連れ 可能
公式サイト https://www.instagram.com/umiharu_crepe/
備考 キッチンカーのため、テイクアウト専門。 敷地内にベンチ一脚あり