御成通りを入ってすぐ。戸建てをリノベーションした複合施設「とすいハウス」の2階に、ひっそりと佇む「yoi-宵-」があります。

昼はホットドッグ専門店、夜はお酒とおつまみを楽しめる酒場へ。今回はお昼の時間に、気になっていたホットドッグをいただきに伺ってきました。その様子をお伝えいたします！

古民家ならではの、ほっとする空間へ

もともと住居だった建物を活かした店内は、2階に上がる前に靴を脱ぐスタイル。まるで誰かの家に招かれたような、どこか懐かしくて落ち着く空気が流れています。

暖簾をくぐると、店主ご夫妻がやさしく迎えてくれて、それだけで少し肩の力が抜けるような気分に。

カウンター席に座敷、奥には半個室のような小さなテーブル席もあり、こじんまりとしながらも居心地のいい空間です。

お店の前にはテラス席も。御成通りを見下ろしながら、やわらかな風を感じて過ごす時間も気持ちよさそうです。

埼玉、東京、そして鎌倉へ

店主ご夫妻は、埼玉・大宮や東京・湯島で18年お店を営んできたそう。もともと湘南や鎌倉の自然が好きで、何度も足を運んでいた中、「いつかこの場所でお店を」と思うようになったといいます。

理想の物件に出会えない時期もあったそうですが、そんな中で巡り合ったのがこの「とすいハウス」。ご縁がつながるようにして、鎌倉での新たなスタートを切りました。

「yoi-宵-」に込められた想い

店名の「宵」は、日が暮れて灯りがともり始める、やわらかな時間のこと。「一日の終わりにほっと一息つきながら、お酒とおつまみを楽しんでほしい」そんな想いが込められています。

昼は気軽に楽しめるホットドッグ専門店として、夜はナチュラルワインを中心にお酒とおばんざいを味わえる酒場に。時間帯によって表情を変えるのも、このお店の魅力です。

こだわりが詰まった“料理としてのホットドッグ”

ホットドッグはテイクアウトも可能ですが、店内では自家製ピクルスやポテトチップス付きで提供されます。メニューはクラシックからチリチーズ、タルタルたまごなど、その時々で6種類ほど。

主役となるソーセージはもちろん自家製。豚肉の挽き方や脂のバランス、スパイスの配合まで丁寧に調整されていて、ひと口かじれば“パキッ”と心地よい食感とともに、じゅわっと広がる肉の旨みが印象的。腸詰めや火入れにも細やかな工夫が施されているそうです。

パンとの一体感も大切にしながら、具材にはフレンチのエッセンスをさりげなくプラス。季節の野菜や自家製ピクルス、スモーク食材などを組み合わせ、その時いちばん美味しいバランスに仕上げています。

「ただの軽食ではなく、一皿の料理として楽しんでほしい」そんな想いが伝わってくる、シンプルながら奥行きのあるホットドッグです。

メインはホットドッグですが、実はドリンクにも気にあるものがありました！「ONARI TEA」なるロイヤルミルクティーや「よもぎクリームラテ」など、ちょっと変わり種まで。カフェ利用で訪れるのも良さそうです。

こちらは夜メニューの一部です。ホットドッグに使用しているソーセージは、夜は単品でいただくことできます。

実食レポート

この日は「シカゴドッグ（1,200円・税込）」を注文。運ばれてきた一皿は、想像以上のボリューム感です。

全粒粉のバケットに、自家製ソーセージ、たっぷりのピクルス、トマト、ハラペーニョ。さらに自家製ピクルスも添えられていて、見た目から満足感たっぷり。

ひと口かじると、ソーセージから肉汁がじゅわっとあふれ、ピクルスの酸味がアクセントに。重たすぎず、でもしっかり満たされるバランスが絶妙です。

どこか和の空気が漂う店内でいただくからか、不思議と“鎌倉らしいホットドッグ”に感じられるのも印象的でした。

まとめ

駅近とは思えないほど落ち着いた空気が流れる「yoi-宵-」。こぢんまりとした空間だからこそ、ひとりや少人数でゆっくり過ごすのがおすすめです。

昼はこだわりのホットドッグ、夜はしっぽりとお酒を楽しめる一軒。特に夜遅くまで開いているお店が少ない鎌倉で、23時まで営業しているのもうれしいポイントです。

散歩の途中にふらりと立ち寄るもよし、夜の一杯を楽しみに訪れるもよし。

鎌倉の日常に、そっと寄り添ってくれるような一軒。ぜひ、足を運んでみてはいかがでしょうか。

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