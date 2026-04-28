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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手が、不振脱却へ向けて修正を続けている。開幕から苦しい投球が続いていた佐々木だが、首脳陣に働きかけながら変化球の改良に着手しており、復調への兆しを見せ始めた。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジャクソン・ストーン記者が言及した。

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佐々木は25日（日本時間26日）のシカゴ・カブス戦に先発登板し、5回0/3（99球）を投じて被安打7、奪三振5、与四死球2、失点4の内容ながら今季初勝利を手にした。圧倒的とは言えない投球だったが、苦しみながら試合をつくった登板として受け止められている。

スプリングトレーニングから調子が上がらなかった佐々木は、2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の時のように、スプリットをもっと強く投げたいとマーク・プライアー投手コーチらに申し出ていたようだ。

その提案を受けて、コーチ陣は握り方に調整を加え、佐々木はその新たな感覚で思い切って投げ込んだという。つまり、今回の変化は単なる首脳陣主導ではなく、佐々木自身が過去に手応えをつかんでいた形へ戻そうとする強い意志から始まっていた。

思ったような投球が見せられていない佐々木についてストーン氏は「1年前のように投手陣の層の薄さが試されるような事態になり、ドジャースが故障者続出に見舞われた場合、彼は最高の投球をしなければならない」と言及した。

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