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千葉ロッテマリーンズの石垣元気は28日、タマホームスタジアム筑後で行われたファーム交流戦1回戦の福岡ソフトバンクホークス戦の7回に2番手として登板。1回無失点に抑え、2つの三振を奪った。



















1－0とリードしたロッテは7回、6回無失点と好投した先発の河村説人に代え、2番手として石垣元気を投入。大事な場面でマウンドを託された。



石垣はファームでの打率が4割超の3番・山本恵大に155キロのストレートを打ち返されて左安打を許す。しかし、ここからが圧巻だった。



4番・髙橋隆慶をカウント2－2から135キロのスプリットで空振り三振に仕留める。続く5番・廣瀨隆太に対しては、高めのストレートからのスプリットという黄金パターンで三球三振を奪った。



さらに6番・オスーナを156キロのストレートで一飛に抑え、石垣はこの回14球を投げて2奪三振無失点と見事な投球をみせた。



ロッテはその後、宮﨑颯・髙橋快秀とつないで無失点リレーの完封。1－0の僅差でソフトバンクとの競り合いを制した。



石垣は、球団期待の黄金ルーキー。遠からず訪れるであろう檜舞台での投球を、今から楽しみに待ちたい。























【動画】勝負は3球で決着！石垣元気vs廣瀨隆太がこちら

DAZNベースボールの公式Xより













高めに伸びるストレートからの

低めに落とすスプリット



石垣元気 2連続三振

1回無失点で最速156キロ計測



⚾️ソフトバンク×ロッテ（ファーム）

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