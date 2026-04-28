ニューカッスルがコンゴ民主共和国代表FWヨアヌ・ウィサの売却を検討しているようだ。27日、スポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。

現在29歳のウィサは昨年夏、スウェーデン代表FWアレクサンデル・イサク（現：リヴァプール）の後釜としてブレントフォードからニューカッスルへ完全移籍。昨シーズンのプレミアリーグで19ゴールを記録した決定力を買われ、移籍金は総額5500万ポンド（約118億円）に上った。

しかし、ニューカッスル加入直前、なかなか移籍を認めないブレントフォードに業を煮やしたウィサはトップチームの練習に帯同せず。すると、調整不足の影響からか新天地でケガに悩まされ、昨年12月の戦線復帰後も高額の移籍金に見合うパフォーマンスを発揮できていない。今シーズンはここまで公式戦24試合で3ゴール1アシストという成績に留まっており、チームもプレミアリーグ第34節終了時点で14位と苦戦が続いている。

報道によると、ニューカッスルは今夏の移籍市場で新たなストライカーの獲得を目指す傍ら、ウィサの売却を積極的に検討しているとのこと。同選手の市場価値は暴落しており、獲得時に費やした5500万ポンド（約118億円）を回収することは不可能と見られているが、クラブはそのことも認識した上で売却先を探しているという。一方、ウィサ本人はニューカッスル残留を希望しているようだ。

新天地で結果を残すことができていないウィサだが、わずか1年で『セント・ジェームズ・パーク』を去ることになるのだろうか。9月には30歳となるストライカーの去就に注目が集まる。