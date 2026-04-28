大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間21日、クローザーのエドウィン・ディアス投手が右肘遊離体のため故障者リスト（IL）に入った。開幕早々の故障離脱は、ブランドン・ゴームズGMにとっても予想外の事態だったという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

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同メディアは「ドジャースは月曜日、ディアスが右肘遊離体を除去する手術を受けると発表した。ゴームズGMは南カリフォルニアニュースグループのビル・プランケット記者を通じて、『肘の問題が出てきたのは確かに驚きだった。ただ……我々が見ていたようにパフォーマンスが波を打っていたことを考えると、何か問題が起きていたというのも納得できる』と語った」と言及。

ただ、同GMは「これほどの才能を持つ選手を失うのは、どんなときでも痛手なのは間違いない。だが幸いなのは、うちには層が厚くて才能のある投手陣が揃っていることだ。今回のことで、ほかの選手たちにチャンスが生まれることになる」と、現有戦力で十分カバー可能とも口にしているという。

ドジャースは当面、タナー・スコット投手、アレックス・ベシア投手、ブレイク・トライネン投手らを状況に応じてクローザー起用するとみられるが、ディアスの復帰まで踏ん張ることはできるだろうか。

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