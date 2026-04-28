ベールスホットに所属するMF原口元気が重要な一戦で値千金の決勝ゴールを記録した。

チャレンジャー・プロ・リーグ（ベルギー2部リーグ）を3位で終え、昇格プレーオフに進出したベールスホット。現地時間28日にはレギュラーシーズンを6位で終えたマースメヘレンとの準決勝セカンドレグに臨んだ。

ファーストレグを1－1のドローで終えてホームへ帰還したベールスホットは開始早々の2分にPKで先制したものの、48分に追い付かれると、63分には元ベルギー代表MFラジャ・ナインゴランに勝ち越し点を献上。それでも90＋1分にネットを揺らして土壇場で延長戦に持ち込むと、116分に歓喜の瞬間が訪れる。

敵陣左サイドでボールを収めた原口がゆったりとしたドリブルからスピードを上げてカットインし、相手DFのスライディングタックルをかわして右足を振り抜くと、低く強烈なシュートがゴール左下隅に突き刺さった。現地メディア『Nieuwsblad』はこのシーンについて「8年前のワールドカップでベルギー代表相手にゴールを決めた日本人選手はボックス外から見事なカットインを見せ、ベールスホットを歓喜の渦に巻き込んだ」と綴っている。

これが決勝点となり、ベールスホットは3－2で勝利。2戦合計スコア4－3でプレーオフ決勝進出を決め、ジュピラー・プロ・リーグ昇格へ一歩前進した。決勝ではレギュラーシーズンを5位で終えたロンメルと対戦し、勝利すればジュピラー・プロ・リーグで16位のデンドルとの入れ替え戦に臨む。

【ゴール動画】原口元気が大一番で値千金の一撃！ カットインから右足一閃