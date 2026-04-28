アーセナルに所属するドイツ代表FWカイ・ハヴァーツの負傷はそれほど深刻なものではないようだ。27日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

年明けに長期離脱から復帰し、直近19試合で5ゴール4アシストをマークしているハヴァーツ。現地時間24日に行われたプレミアリーグ第34節ニューカッスル戦ではエベレチ・エゼの決勝点をアシストしたが、前半途中でピッチに座り込みそのまま途中交代。試合後、ミケル・アルテタ監督は「筋肉系の軽度の問題だ。それほど深刻なものと考えていない」と明かしていた。

報道によると、初期検査の結果は当初懸念されていたほどのものではなく、重傷を回避した可能性が高いとのこと。現地時間29日に控えるアトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ準決勝ファーストレグ、5月2日のプレミアリーグ第35節フルアム戦の出場は難しい見通しだが、クラブとしてはその後の試合で起用可能になり、チームに貢献することを期待しているという。

アーセナルは22年ぶりの優勝を目指すプレミアリーグでマンチェスター・シティとの熾烈な優勝争いに身を置き、1試合消化の多い現時点では「3」ポイント差で首位に立っている。ライバルに主導権を渡さず、プレッシャーをかけ続けるために今後も勝ち続けること、そして少しでも多くのゴールを奪うことが求められている状況だ。さらにCLでは2シーズン連続で準決勝に駒を進め、クラブ史上初の欧州制覇への期待も高まっている。

昨年夏に加入したスウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュもここまで公式戦18ゴールと結果を残しているが、タイプの異なるハヴァーツの存在はミケル・アルテタ監督率いるチームにとって大きな武器だ。負けられない戦いが続く中、引き続き状態に注目が集まる。