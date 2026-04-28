













福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの山本恵大外野手が、ファームで打棒を爆発させている。4月26日終了時点で打率.426を記録しており、一軍昇格に向けて好調を維持している。











今季の山本はオープン戦で9打数0安打に終わり、開幕一軍を逃した。それでも、開幕後はファームで圧巻の打撃を見せている。



3月14日のファーム開幕戦でいきなり3安打を放つと、翌日も2安打をマーク。自身の開幕ダッシュに成功した。



その後も打棒は止まらず、4月5日の試合では巨人・戸郷翔征から2点本塁打を放つなど4安打を記録。同試合から8戦連続安打中で、4月26日終了時点で打率.426（61打数26安打）、1本塁打、12打点と無双している。



三振率.104という低さも際立っており、確実な成長を見せている。



だが、ソフトバンクの外野陣は近藤健介、周東佑京、牧原大成、柳町達などタイトル獲得経験者が多く集う。一軍昇格した際には、与えられたチャンスを逃さず掴みたいところだ。























【動画】戸郷もこの表情…山本恵大の今季ファーム1号がこちら！

DAZNベースボールのXより













鷹打線が止まらない



山本恵大 チーム10安打目は

山本のツーランホームラン！



⚾巨人×ソフトバンク



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