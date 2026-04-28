福岡ソフトバンクホークスの山本恵大（写真：産経新聞社）





　


福岡ソフトバンクホークス　最新情報

　福岡ソフトバンクホークスの山本恵大外野手が、ファームで打棒を爆発させている。4月26日終了時点で打率.426を記録しており、一軍昇格に向けて好調を維持している。
 

　

 
　今季の山本はオープン戦で9打数0安打に終わり、開幕一軍を逃した。それでも、開幕後はファームで圧巻の打撃を見せている。
 
　3月14日のファーム開幕戦でいきなり3安打を放つと、翌日も2安打をマーク。自身の開幕ダッシュに成功した。
 
　その後も打棒は止まらず、4月5日の試合では巨人・戸郷翔征から2点本塁打を放つなど4安打を記録。同試合から8戦連続安打中で、4月26日終了時点で打率.426（61打数26安打）、1本塁打、12打点と無双している。
 
　三振率.104という低さも際立っており、確実な成長を見せている。
 
だが、ソフトバンクの外野陣は近藤健介、周東佑京、牧原大成、柳町達などタイトル獲得経験者が多く集う。一軍昇格した際には、与えられたチャンスを逃さず掴みたいところだ。








　


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DAZNベースボールのXより
 

　

 

鷹打線が止まらない

山本恵大 チーム10安打目は
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