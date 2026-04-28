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ロサンゼルス・ドジャースは、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手を獲得する噂がオフシーズンから取り沙汰されている。前半戦でタイガースが優勝争いから脱落した場合、ドジャースが獲得に動く可能性は強いと見られているようだ。米メディア『ドジャース・ウェイ』のジョーダン・カンプベル記者が言及した。

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タイガースは今オフ、フランバー・バルデス投手とジャスティン・バーランダー投手を補強しており、これはスクバルがタイガースで過ごす最後の年になる可能性も見据えつつ、球団が勝負を諦めていない姿勢の表れだと見られている。

そこまでして戦力を整えながら、7月末にスクバルを放出するような展開になれば、球団の印象は極めて悪いものになるかもしれない。実際にスクバルの放出はファンに対する裏切りだとの声もあがっている。

それでもタイガースは今季、シーズンは出遅れ気味と見られている。そこで、大谷翔平選手や山本由伸投手らの先発ローテーションをさらに強化するため、ドジャースは獲得の有力候補に挙げられている。

注目の集まるスクバルの動向についてカンプベル氏は「ドジャースには彼を獲得するチャンスが訪れるだろうが、オフシーズンになるかもしれない。それは望ましいシナリオとも言える。確かにドジャースには彼を獲得できるだけの有望株がいるが、彼を獲得するのに資金さえあれば済むのなら、それは間違いなく望ましい方法だ」と言及した。

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