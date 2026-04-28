湘南・鵠沼海岸にあるパン屋「ベッカライ フローベル」。ご夫婦で営まれるこのお店は、“小さなワクワクがギュッと”というコンセプトのとおり、ただのパン屋では語りきれない魅力を持っています。

この店の歴史は、藤沢市長後で長年愛されてきた洋菓子店「ラシェットブランシュ湘南」からスタートしています。長後のラシェットブランシュ湘南でシェフパティシエをしていた旦那様が、前オーナーからお店を受け継ぐ際に現在の鵠沼へ2025年5月に移転してきました。

鵠沼へ移ってからは、新しくパンをメインにしたスタイルに変わり「ベッカライ フローベル」が誕生しました。今も店内にはラシェットブランシュ湘南が併設されていて、ホールケーキを中心に販売されています。

思わず目移りするほどのパンの数々

かわいらしいパンの取っ手が目を惹くドアを開けると、焼き立てのパンの香りがふわっと漂い、思わず深呼吸したくなりました。

取材で訪れたのは朝9時。オープン直後にも関わらず、店内にはすでにたくさんのパンがずらりと並んでいました。普段は朝4時ごろから、早い日はなんと午前2時から始動しているそうです。

「パンは焼きたてが命」という言葉どおり、オープン後も次々と焼き上がり、店内にはいつでも焼き立てのいい香りが広がっています。

これだけの種類のパンを支えているのは、パン製造チーム。この豊富なラインナップを担っているのはわずか3〜4人のスタッフと聞き驚きました。その中心にいるのがチーフの存在。

パン職人の奥様がかつて一緒に働いていたご縁から加わり、今ではお店の味を支える大切な存在になっているとのこと。メニュー開発も奥様とチーフが中心となり、シーズンごとに季節の食材を使用した新しいパンを生み出しているそうです。

店内の奥は工房とオープンにつながっており、パンが作られる様子を間近で見ることができます。焼き上がったパンはすぐに陳列台へと並び、店内には常に焼き立てが流れるように届けられていく仕組みになっています。そのライブ感もまた、このお店で感じられる小さなワクワクのひとつですね。

イチオシ商品をご紹介

たくさんの種類のパンが並んでいるので、どれにしようか迷ってしまいますが、まずはこのお店を訪れたらぜひ味わってほしいイチオシの商品をご紹介します。

フローベル食パン

お店の名前もついたフローベル食パン。常連さんからの人気も高く、それを目当てに来る人も多いそうです。シンプルながらもしっとりと密度のある生地は満足感があり、毎日食べたくなる味です。

鵠沼プレッツェル

印象的だったのは鵠沼プレッツェル。しっかりした焼き色と表面のツヤから香ばしさが伝わってきます。塩気とほんのり感じる甘みのバランスがクセになる美味しさで、手が止まらなくなります。外はパリッと、中はもちっとした弾力で食感も楽しめます。おやつとしても、軽食としてもおすすめです。大人ならビールやワインとの相性もバッチリです。

キッズパン

少し低めに設定された棚にはキッズメニューも並べられていました。小ぶりで見た目もかわいいパンはお子様にも大人気です。「しょうニャンの手」や「しょうニャンのしっぽ」のしょうニャンは、ラシェットブランシュ湘南のマスコットキャラクターだそうです。

実際に店内を見渡すと、家族連れからご年配の方まで、さまざまな年代のお客さんの姿がありました。幅広い世代に親しまれているのは、それぞれの好みに寄り添う多彩なパンのラインナップがあるからこそ。誰にとっても“お気に入り”が見つかる、そんな魅力がこのお店にはあります。

ラシェットブランシュ湘南とのコラボメニュー

このお店ならではなのが、併設されているラシェットブランシュ湘南とのコラボ商品。

技術や工程が異なるパンと洋菓子をバランスよく融合できているのは、パティシエである旦那様とパン職人である奥様、それぞれの専門性が活きたコンビネーションがあってこそです。洋菓子店の生クリームを使ったパンは、ここでしか味わえない特別な一品です。

レジ前の冷蔵ゾーンにある「ラシェットクロワッサン」は、品のある軽やかな生クリームとサクサクのクロワッサンの相性が抜群です。

オシャレな店内にも魅力が詰まっている

この建物は鵠沼では知る人も多い元フランス料理店。実は30〜40年前にこの建物を手がけた方のご息女が現在は建築家として活躍されており、その方と奥様が一緒に内装を仕上げたそうです。

過去から現在へ、人と人とのつながりの中でつくられてきたこの空間。その背景にあるストーリーもまたこのお店の魅力のひとつです。

店内には木を使用したアクセントウォールがあしらわれ、あたたかみのある空間が広がります。自然と気持ちがほぐれていくような、心地よい雰囲気です。

さらに、店内は回遊できる設計になっており、さまざまな種類のパンをじっくり選べるのも嬉しいポイント。何周しても人目を気にせず、焦らずゆっくりと選べる心地よさがあります。

内装や空間づくりだけでなく、店内に並ぶ物販にも、そんな“ワクワク”がさりげなく散りばめられています。

慶山焼のマグカップ

店内の奥には、パン以外の販売コーナーも。焼き物は会津若松の「慶山焼」（けいざんやき）です。1点ずつ手仕事で焼き上げられた素朴であたたかみのある器が並びます。奥様がお友だちとのご縁をきっかけに慶山焼のマグカップを自宅用として購入したことが始まり。今では自分の目で見て気に入ったものをお店に置いているそうです。

自家焙煎の黒ひげコーヒー

おしゃれな梱包が目を惹くコーヒーも数種類、陳列されていました。パンとの相性も抜群のこちらは、もともとお客様だったアレックスさんが手がける黒ひげコーヒー。毎月第1日曜日にケーキ屋さんとつながるこのオシャレな空間で試飲会も開催されています。

ちなみに店内に飾られている絵は、ご主人の高校時代の先生の作品なんだとか。素敵すぎます！店内には他にも書籍やTシャツも販売されていました。どれもオーナーご夫婦にゆかりのあるものばかりです。

パンだけでなく店内に並ぶさまざまなものにも目を向けながら、ゆったりと過ごされるお客様が多いそうです。こうした穏やかな時間の過ごし方も、この土地ならではの空気を感じさせてくれます。

まとめ

こうして見ていくと、このお店はただのパン屋さんではありません。店内に並ぶコーヒーや焼き物にも共通しているのは、手仕事のあたたかみ。扱われているもの一つひとつに、ものづくりへのこだわりが感じられます。

そんな居心地の良さの背景には、オーナーご夫婦の人柄があるように感じました。人とのつながりを大切にしながらお店づくりをされている、その想いが空間にも表れています。

いろいろな人とのつながりが重なって、今のかたちになっている場所です。そしてその空気はスタッフにも伝わっていて、明るくあたたかい方が多いのも印象的でした。湘南らしいオープンでエネルギッシュな空気感はこのお店のスタイルに自然と合っていてつい笑顔になってしまいます。

コンセプトは「小さなワクワクがギュッと」。パンを選ぶ時間や焼きたての香りに包まれる瞬間、新しい味に出合うとき、そんな何気ないひとときにちょっとした楽しさが詰まっています。

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