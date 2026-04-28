













4月22日の試合終了時点で6連敗、借金13と泥沼状態にあった中日ドラゴンズ。続く首位ヤクルトとの3連戦でチームを救ったのは、村松開人の逆転サヨナラ3ランだった。そこから一気に息を吹き返し、ドラゴンズは3連勝。だが、喜びに浸っているだけではいけない。大型連休の9連戦を前に、今こそ求められるのは「目の前の1点」を取り切り、守り抜く野球だ。（文・チャッピー加藤）





逆風を追い風に変えた村松の一発

[caption id="attachment_261707" align="alignnone" width="1200"] 中日ドラゴンズの村松開人【写真：産経新聞社】[/caption]











《涙が出た！ 村松様！》

《終盤、勝ち越されたときはもうダメだと思ったら、こんな嬉しすぎる結末が待ってたなんて！ 信じて応援し続けてよかった！！》



4月24日の東京ヤクルト戦、村松開人の逆転サヨナラ3ランが飛び出した直後、私のSNSのタイムラインには、竜党による歓喜の声が満ちあふれていた。《号泣 T_T》とむせび泣いている人も多数。まるで優勝でもしたかのような雰囲気だったけれど、無理もない。4月14日、広島に勝ってようやく今季4勝目を挙げた後、またしても長ーーーいトンネルが続いていたからだ。



翌15日、広島・栗林良吏に再び白星を献上。17日から甲子園で阪神にまたもや3タテを食らい、21・22日は長野と前橋で巨人に敗れて6連敗。1週間以上も勝利から見放され、借金が「13」まで積み上がったときは「今度のコラム、休載させてもらおうかな……」と真剣に考えたほどだ。



しかも次の相手は、首位を走る絶好調のヤクルト。「とにかく何でもいいから、お願い、1つは勝って！」と半ばすがるような思いでヤクルト戦の初戦を見守った。



ドラゴンズの先発は、勝ち星こそ1勝だが、今季は毎試合好投を見せている柳裕也。試合は2回、ヤクルト先発・松本健吾からジェイソン・ボスラーがソロアーチを放ってドラゴンズが先制。



しかしさすがはツバメ打線。3回、古賀優大のタイムリーで同点に追いつくと、4回に赤羽由紘の2ランで勝ち越し。「ああ、きょうもこのままズルズル負けるのか……」とつい弱気になる。



だが！ ここから柳は踏ん張ってみせた。5回、6回を三者凡退に抑えたことで流れが変わり、6回ウラ、高橋周平とボスラーのタイムリーでドラゴンズは同点に。いいぞいいぞ！



だが、柳が7回3失点で降板すると、8回、代わった2番手、ウンベルト・メヒアがドミンゴ・サンタナに一発を浴び、3-4と再びリードを許してしまう。そのウラ、1死一塁から高橋周平が併殺打に倒れたとき「やっぱりダメか……」とまたまた弱気の虫が現れたが、9回、3番手としてマウンドに立ったのが、北海道日本ハムから金銭トレードで緊急移籍した杉浦稔大だった。



初登板は18日の甲子園。先発・大野雄大の後を受け7回から登板したが、1点リードを守れず初黒星を喫する苦い思いをした。だがこの日はきっちりと三者凡退に抑え、これでまたまた流れが変わる。



9回ウラ、ヤクルトは新守護神、ホセ・キハダの3連投を避けて星知弥がマウンドへ。ドラゴンズは先頭の細川成也がヒットで出塁。1死後、代打・川越誠司がツーベースを放ち二、三塁と、一打サヨナラのチャンスを作る。ここで打席に立ったのは、初回にいきなりエラー。打っても3打席ノーヒットと、この日まったくいいところがなかった村松だった。



「ピッチャーが頑張っていた。僕も初回に情けないプレーをしていたので、何とか取り返そうと思った」と言う村松は、星の2球目、132キロのフォークを振り抜くと、打球は右翼ホームランテラスに飛び込む逆転サヨナラ3ラン！ ホームでもみくちゃにされ、水浸しになる村松。今季初の劇的な勝利にバンテリンドームは歓喜に沸き返った。なにせ10日ぶりの白星である。「最高のご馳走は、空腹のときの食事だ」とよく言うが、勝利に飢えたドラゴンズファンにとってはまさに極上の“ご馳走”だった。



そしてこの一発は、開幕以来チームに吹きつけていた厳しい逆風を追い風に変えた。翌25日の第2戦は、この日「8番・二塁」でスタメン出場した板山祐太郎が満塁弾を放って5-2で快勝。26日の第3戦は、髙橋宏斗が7回無失点の好投を見せ、杉浦〜松山晋也とつないで3-0の完封リレー。宏斗は待望の今季初勝利を挙げ、首位ヤクルトに3タテをお見舞いしたのである。金土日は前々週・前週と阪神に2週続けて3連敗を食らっていただけに、この金土日3連勝はまさに痛快。ようやく“喪が明けた”と思った方も多いだろう。



「ベンチ前の盛り塩が効いた」という声もあるが、神頼みじゃなくても、打者が打つべきところで打ち、投手が抑えるべきところで抑えれば勝利は自ずとやって来る。この週末3連勝は、その「やるべきこと」ができていたからだ。特に投手陣がよく踏ん張ってくれたし、その奮投を見て野手たちもまた奮起した。投打の歯車がうまく噛み合って、投手・野手間の信頼感を取り戻せたことは何よりの収穫だと思う。





9連戦で問われる“本物の反攻”

[caption id="attachment_260456" align="alignnone" width="1200"] 中日ドラゴンズの井上一樹監督【写真：産経新聞社】[/caption]











さて、大型連休に突入して、28日からは怒濤の9連戦（DeNA→広島→阪神）が始まる。ドラゴンズは、うち6試合を本拠地バンテリンドームで戦えるのは大きなメリットだ。チームが不調にもかかわらず、毎試合スタンドを埋めてくれる熱いファンにここで応えなければウソだろう。3連勝の勢いそのままに連勝街道を突き進み、特に今季0勝6敗とまだ勝っていない阪神には、“3タテ返し”をしてほしいものだ。



その前に……26日のヤクルト戦（3戦目）を観ていて気になったことがあるので、ひと言言っておきたい。



0-0で迎えた5回、ヤクルト先発・奥川恭伸が細川とボスラーに連続四球を与え、6番・鵜飼航丞に打席が回った場面である。ここで井上一樹監督は鵜飼にバントの指示を出した。しかし2度も失敗。最終的にスリーバントと見せかけたバスターでレフト前にヒットを放ったのだが、二走の細川がホームに突っ込んで憤死。この時点では先制点を挙げられなかった。



左翼・サンタナの送球が乱れることを期待したのか、平田良介三塁コーチはグルグルと腕を回していたが、タイミングは完全にアウトだっただけに、ここは自重してほしかった。止まっていれば無死満塁が1死一、二塁に変わり、結局ランナーが入れ替わっただけで、バント失敗と同じ結果になってしまったからだ。次打者の村松が犠牲フライには十分のレフトフライを打っただけに「三塁走者が残っていれば……」と思った人は多いだろう。宏斗が自ら先制タイムリーを打ってくれたからよかったが、あの回が無得点に終わっていたらまた惜敗していたような気がしてならない。



誤解してほしくないのは、これは別に平田コーチを個人批判しているわけではない。時には回す勇気も必要だし、次打者の打率が低ければ多少強引でも突っ込ませることはある。だがその状況判断について、井上監督と平田コーチの間で普段どんな話し合いが行われているのかなと、そこはすごく気になった。三塁コーチは直接得点に絡む重要なポジションだけになおのこと。嶋基宏ヘッドコーチも含めて、日頃からもっと密に話し合ってほしい。それと鵜飼はもっとバント練習をすべし。



宏斗のタイムリーも、さすがヤクルトと思ったのは、打球が抜けた瞬間、右翼の丸山がすかさず前に出て捕球。「ライトゴロ」を狙って一塁へ矢のような送球をしたことだ。投手が打者走者のときによく起こるライトゴロ。宏斗はしっかり全力疾走していたので先取点が入ったが、もし一瞬でも気を抜いていたら無得点に終わっていたし、その展開だとたぶん負けていたと思う。



何が言いたいかというと「3連勝したぐらいで気を抜くな」ということだ。目の前の1点を確実に取りにいき、それを全力で守り抜く。そういう野球をしてもらいたい。開幕から歯車が狂いまくっていたのは、運不運ではなく、そういう当たり前のプレーを怠っていたからだと私は思う。



まだ借金は10もある。これを大きく減らせるのか、はたまた増えてしまうのか？ 前者を期待したいけれど、それはこの9連戦をどう戦うかに懸かっている。連休中はファンを毎日ワクワクさせるゲームを見せてほしいと、切に思う。





【著者プロフィール】

チャッピー加藤(Chappy Kato)

1967年生まれ。愛知県名古屋市出身。上智大学卒業。構成作家、コラムニスト、ラジオDJ。幼少時より半世紀以上野球を観戦。特に球場巡りがライフワーク。贔屓のドラゴンズ戦を中心に、毎年プロ野球全12球場での公式戦を生観戦。2006年から20年連続で継続中。落合監督時代、5度出場した日本シリーズの最終戦をすべて球場で見届けた。歌謡曲のレコードコレクターでもあり、昭和文化にも造詣が深い。



























【動画】村松の逆転サヨナラ3ランがこちら！

DAZNベースボールのXより













水も滴るいい男



連敗を6で止めた

村松開人 逆転サヨナラ3ランホームラン



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