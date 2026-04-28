大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間22日、フレディ・フリーマン内野手が父親リストから復帰したことに伴い、ライアン・ウォード外野手がマイナー降格となった。メジャー生活はわずか2日間で終わりを告げたが、今後も苦境は続くかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

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ウォードはマイナー7年間で通算154本塁打を放つも、戦力層の厚さに阻まれメジャーでの出番は得られていなかった強打者。そんな中、フリーマンの一時離脱に伴い同20日にメジャー昇格すると、同日の試合で待望のデビュー。翌21日も含め、2試合で6打数2安打、1打点といった成績を残していた。

同メディアは「ウォードの今後はどうなるのだろうか。残念ながら彼にとっては、今季もマイナーで過ごす可能性が高いと見られている。再びメジャーのロースターに戻るシナリオも考えられなくはないが、それは本人のパフォーマンス以外の要因に左右されることになりそうだ」と言及。

続けて、「また、球団内の層の厚さによって出場機会が限られていることから、将来的にはトレードに含まれる可能性も考えられる」とも記している。

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