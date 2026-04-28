● ブルージェイズ 0 － 5 レッドソックス ○

＜現地時間4月27日 ロジャース・センター＞

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が27日（日本時間28日）、本拠地でのレッドソックス戦に「4番・三塁」でフル出場。惜しい当たりはあったものの3打数無安打に倒れ2試合連続ノーヒットとなった。レッドソックスの吉田正尚外野手（32）は3試合連続のベンチスタート。この日も最後まで出番はなく3試合連続の欠場となった。

岡本はレッドソックスの先発左腕・スアレスと対戦し、イニング先頭だった2回の第1打席は右飛。再び先頭だった5回の第2打席はフルカウント後の低めシンカーを三・遊間へ弾き返したが、痛烈なヒット性のゴロを三塁・ダービンに横っ飛びで好捕され三ゴロに倒れた。

二死無走者だった7回の第3打席は2ボール1ストライク後のカットボールに詰まらされ中飛。この日は3打数無安打で2試合連続ノーヒットとなり、今季の打率は.222、OPSは.700となった。

ブルージェイズは相手先発・スアレスの前に、8回までわずか1安打と打線が沈黙。自軍先発のシースは6回途中4失点と踏ん張れず今季初黒星（1勝）を喫した。

対するレッドソックスは敵地で快勝し今季初の3連勝。吉田はトレーシー暫定監督体制後2試合連続ベンチスタートとなり、この日も最後まで出番はなかった。