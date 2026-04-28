マンチェスター・ユナイテッドに所属するポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスが、同郷の偉大な先輩の記録に並んだ。

プレミアリーグ第34節が27日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドは本拠地『オールド・トラッフォード』にブレントフォードを迎えた。開始早々の11分にコーナーキックからカゼミーロのヘディングシュートで先制すると、43分には鋭いカウンターを繰り出し、B・フェルナンデスのラストパスを受けたベンヤミン・シェシュコが追加点。ブレントフォードの反撃を最終盤の1点に抑え、2－1で勝利した。

シェシュコの決勝点をお膳立てしたB・フェルナンデスだが、この日のアシストによってプレミアリーグでの得点直接関与数が「140」に到達。プレミアリーグ公式サイトによると、これはかつてマンチェスター・ユナイテッドで活躍したポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド（現：アル・ナスル）に並ぶ記録とのこと。B・フェルナンデスはクラブOBかつ同郷の大先輩よりも11試合早く大台に到達したようだ。

直接関与した140得点の内訳を見ると、C・ロナウドが103ゴール37アシスト、B・フェルナンデスが70ゴール70アシストとなっている。

また、B・フェルナンデスは今シーズンのプレミアリーグでここまで19アシストをマーク。元フランス代表FWティエリ・アンリ氏ベルギー代表FWケヴィン・デ・ブライネ（現：ナポリ）が持つ最多アシスト数「20」に迫っており、残り4試合で2つのゴールをアシストすれば記録更新となる。さらに、現在は7試合連続ゴール直接関与中で、マンチェスター・ユナイテッド所属選手としては2012－13シーズンの元オランダ代表FWロビン・ファン・ペルシ氏以来の記録となっているようだ。

B・フェルナンデスの活躍もあり、連勝で勝ち点を「61」まで伸ばしたマンチェスター・ユナイテッド。6位ブライトンには「12」ポイント差をつけており、5位以内に与えられるチャンピオンズリーグ（CL）出場権獲得に王手をかけた。

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