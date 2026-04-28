プレミアリーグ第34節が27日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドとブレントフォードが対戦した。

マンチェスター・ユナイテッドは、試合開始前の時点でリーグ3位につけている。チャンピオンズリーグ（CL）圏外の6位ブライトンとの勝ち点差は「8」であり、白星を手にして来季のCL出場をより確かなものにしたいところだった。

対するブレントフォードは、勝ち点「48」でリーグ9位に位置しており、6位ブライトンとの勝ち点差は「2」。来季の欧州カップ戦出場権を獲得するために、勝ち点を積み上げたいところだった。

試合は、立ち上がりからマンチェスター・ユナイテッドが敵陣に押し込み、ブレントフォードも自陣からの縦に速いカウンターから得点を狙うという構図。そして11分にスコアが動いた。マンチェスター・ユナイテッドが右CKのチャンスを得ると、キッカーのブルーノ・フェルナンデスが蹴ったボールをハリー・マグワイアが頭でつなぎ、ニアポストに詰めていたカゼミーロが頭で叩き込んだ。

ブレントフォードは失点後にチャンスを立て続けに作ったが、GKセンヌ・ラメンスのファインセーブもあってゴールを奪うことができない。すると42分、マンチェスター・ユナイテッドはブレントフォードのカウンターをしのぐと即座にカウンターへと転じ、B・フェルナンデスからのパスをボックス内で受けたベンヤミン・シェシュコが相手DFをフェイントでかわして冷静にゴール。カウンターを見事に完結させ、リードを2点に広げた。このまま前半は終わる。

マンチェスター・ユナイテッドを率いるマイケル・キャリック暫定監督は、ハーフタイムにアマド・ディアロに変えてヌサイル・マズラウィを投入。さらにシステムを4バックから3バックに変更した。

後半に入るとブレントフォードが攻勢を強め、前半と比べより多くのチャンスを作っていく。しかし、マンチェスター・ユナイテッドの固い守備もあってか決めきることができない状況が続く。

それでもブレントフォードは87分、マティアス・イェンセンのミドルシュートが炸裂し、1点差に詰め寄った。その後もブレントフォードは相手ゴールに襲いかかり続けたが、反撃はここまで。マンチェスター・ユナイテッドが2－1でブレントフォードに勝利した。

次節、マンチェスター・ユナイテッドは5月3日にホームでリヴァプールと、ブレントフォードは5月2日にホームでウェストハムとそれぞれ対戦する。

【スコア】

マンチェスター・ユナイテッド 2－1 ブレントフォード

【得点者】

1－0 11分 カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド）

2－0 42分 ベンヤミン・シェシュコ（マンチェスター・ユナイテッド）

2－1 87分 マティアス・イェンセン（ブレントフォード）

【動画】マグワイアのアシストからカゼミーロが先制弾！