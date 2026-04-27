「ファンに希望を与えている」村上宗隆が救世主！　ホワイトソックスに活…

村上宗隆 最新情報
シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、新入団選手でありながら早くもチームの看板となり得る存在になった。同選手の今季の活躍は、ファンが久しぶりに将来への希望を感じる要因になっていると、米メディア『チシティスポーツ』が報じている。
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村上は今オフ、東京ヤクルトスワローズからポスティング公示され、ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約54億円）の契約を結んだ。
すると開幕戦から3試合連続ホームランを放ち、数試合の間隔を空けて、今度は5戦連続本塁打を記録している。
一気にホームランを量産したことで、首位タイの11本塁打まで数字を伸ばした。
ホワイトソックスはア・リーグ中地区4位だが、同メディアは「村上がファンに希望を与えている」と評価。
続けて「現在11勝17敗だが、チーム全体で今年は以前よりも良い野球をしている。
少なくとも、過去に比べて良い試合をする頻度は高くなっている。
だからといって、これから連勝街道を突き進むというわけではないが、ファンは久しぶりに将来への希望を感じている」と伝えている。
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