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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手が、25日（日本時間26日）のシカゴ・カブス戦で今季初勝利を手にした。今後につながる大きな前進として受け止められているが、まだ課題は残っているようだ。米メディア『ドジャーブルー』のブレイク・ウィリアムス記者が言及した。

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佐々木はこの試合で今季初めて6回途中までマウンドを任された。3本のソロ本塁打を浴びて最終的に失点4を喫し、表面的な数字はなお物足りなさを残したが、ドジャースにとってはそれ以上に今後へ向けた成功の形が見えた登板だったと言える。

この日にバッテリーを組んだダルトン・ラッシング捕手も制球の向上に手応えを感じている。佐々木は打者10人に対して初球にスプリットを投げ、そのうち9人からストライクを取った。ラッシングは早いカウントからストライクを取ることが狙いだったと説明し、佐々木を評価している。

デーブ・ロバーツ監督も「毎回の登板で少しずつ良くなっていると感じるが、今日の登板はより大きな前進だった。我々はこれを彼の成長の一環として捉えている」と振り返った。

徐々に調子を上げている佐々木についてウィリアムス氏は「こうした変化により、彼は自身のポテンシャルに近づきつつあるようだ。まだ改善すべき点は残っているものの、24歳の彼にとって非常に心強い登板となった」と言及した。

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