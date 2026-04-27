大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間27日、シカゴ・カブスと戦い6-0で勝利した。「1番・DH」でスタメン出場した大谷は3安打を放つ活躍を見せたが、デーブ・ロバーツ監督は復調に手応えを感じているようだ。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

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同戦の大谷は初回の第1打席で四球を選ぶと、2回の第2打席は安打、5回の第3打席は二塁打を記録。7回に迎えた第4打席では、今季第6号となるソロ本塁打を放っている。

同メディアによると、ロバーツ監督が試合後、大谷について「本当にいい一日だった。このシリーズ全体も良かった。出塁できていたし、四球も選べていた。風が吹き込む中で打った本塁打は見事だった。ここ数日、打席の内容は本当に素晴らしい。球の見極めや、適切な球に手を出すという点でもとても良かった。本人は構えが少しずれていたと言っていたが、それに気づいたのだ、そして今はずっといい状態になっている」とコメントしたという。

大谷は日本時間25~27日のカブス3連戦で9打数4安打をマークしたが、同カードをきっかけに完全復調を果たすことはできるだろうか。

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