ドジャース 最新情報

今季からロサンゼルス・ドジャースでプレーしているカイル・タッカー外野手は、開幕から期待された結果を残せていない。この状況に対して、デーブ・ロバーツ監督は打順を2番から4番へ変更するという決断を下した。米メディア『ドジャース・ビート』のコディ・スネイブリー記者が報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

タッカーは今オフ、ドジャースと高額契約を結んで加入し、大きな期待を背負っていた。しかし、ここまではその期待に応え切れておらず、サンフランシスコ・ジャイアンツとの連戦では2試合連続で無安打に終わり、4月の打率は.233、OPS.676まで落ち込んでいる。

しかも、タッカーは今季23.3％の三振率を記録しており、これは自身のキャリアで最も高い数字だ。昨季シカゴ・カブスで記録した14.7％から大きく悪化しており、明らかな変化が起きている。

さらに、三振率だけでなく打席でのアプローチにも異変が見られる。今季はより多くスイングし、空振りも増えている。特に初球から振りにいく割合は、昨季の36.3％から今季は51.5％へと急上昇しており、打席内での焦りや迷いが現れているように見られる。

この状況を受けて打順変更を決断したロバーツ監督は「これはカイルに別の環境を与えるための試みだ。彼は明らかにスランプに陥っており、打席で調子が良くない。2番打者として飛び込む前に少し試合の流れを待つような、視覚的に異なるアプローチを取ることで見方が変わり、結果も変わる可能性がある」と言及した。

【関連記事】

【了】