【四柱推命占い】～4月30日（木）までの運勢「9月生まれ」（誕生日：9月7日～10月7日生まれ）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする四柱推命占い記事。「9月生まれ」（誕生日：9月7日～10月7日生まれ）の方の全体運や恋愛運、仕事運を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが詳しく鑑定します。いつもよりメンタルが繊細になりやすい月です。周りの空気を察知するアンテナが敏感になっているので、普段よりも無意識のうちに気疲れしてしまいそう。今月は意識的に「1人でホッとする時間」を確保して、少しでも疲れを感じたら自分を甘やかすなど、早め早めにケアすることがポイントです。一方で、その繊細なアンテナはお仕事では武器になります。あなたのアイディアや独自の視点が評価されやすい月なので、思いついたことをどんどん形にすることで、嬉しい結果につなげられるでしょう。恋愛面では、あなたの魅力が増しやすく、自分磨きにもとても良いタイミングです。美容院やエステ、ジムなどで美容に力を入れることで全体運も上昇します。シングルの方も、パートナーがいる方も、魅力は増しているものの、お相手のちょっとした発言に敏感になってしまいやすい時。特にパートナーがいる方は、売り言葉に買い言葉にならないように気を付けましょう。時間と心にゆとりを持たせることが大切です。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/