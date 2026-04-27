今日の運勢 4月28日（火）12星座占いランキング第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年4月28日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）4月28日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位……？これまでの流れに一区切り付きそうです。それは新しい流れへ向かうための選択のようです。離れることで見えてくる気持ちや、本当に求めているものに気づく機会を大切にしてみてください。自分の心が向かう方向へ少しずつ歩み出せそうです。今の自分に合う方向を見つめ直すための大切な時間を過ごしています。無理に動こうとせず、小さな興味や気になる感覚を大切にしていくことで、少しずつ内側の火が灯っていきます。焦らず整えていくことで、自然と動き出したい気持ちが戻って来るでしょう。心に残る想いや寂しさを感じるときは無理に気持ちを切り替えようとせず、そのままを受け止めていくことで、少しずつ見えてくるものがあります。失ったように感じる中にも、まだ手の中にある温かさに気づけたとき、心はきちんと回復していくでしょう。今の感情も、次の流れへとつながる大切な一歩になっていきます。今は本来の自分らしいやり方を見つけるための見直しのタイミングのようです。無理に結果を出そうとせず、自分の得意なことや心地よい方法に目を向けていくことで、少しずつ流れが整っていきます。焦らず、自分のペースで力をつけていくことで、本来の魅力が自然と引き出されていきます。本当に大切にしたい想いを見つめ直すための流れがきています。無理に答えを出そうとせず、自分の心がどこに向いているのかを丁寧に感じていくことで、少しずつ納得できる選択が見えてきます。自分の気持ちも大切にすることで、流れが自然と広がっていきます。日々の積み重ねが、少しずつ形になっていく流れにあります。目立つ変化がなくても、丁寧に続けてきたことが確かな力として育っていきそうです。焦らず、自分のペースで目の前のことに向き合うことで、安心できる成果へとつながっていきます。今の努力は、やがて自信となってあなたを支えてくれます。周りのために頑張りすぎていた気持ちを、少しだけ自分に向けてあげるタイミングのようです。誰かを支える優しさも大切にしながら、自分自身の安心や心地よさを整えてみるといいでしょう。無理に与え続けなくても大丈夫で、自分を満たすことが巡りを整えていきます。自分のペースや考えを大切にすることで、安心できる流れが整っていきます。今の自分にとって無理のない選択を重ねていくことが大切な時のようです。違和感を覚えたときは、その感覚を見過ごさず、向き合うことで、自然と心地よい方向が見えてきそうです。あなたらしい進み方が、形になっていきます。ちゃんとサインは受け取っているようです。無理に続けるよりも、自分に合う形に整えていくことで、流れは少しずつ変わっていくでしょう。焦らず、自分が心地よく続けられる選択を重ねることで、安心できる結果へとつながっていきそうです。それぞれの違いを知るための大切な機会がありそうです。自分の軸を大切にしながら関わることで、新しい気づきを見つけることが出来そうです。その経験が、あなたの視野を自然と豊かにしてくれます。新しい学びや始まりの種が、あなたの足元にそっと差し出されているような流れです。大きな成果を急がなくても、小さな一歩を丁寧に積み重ねることで、確かな成長へとつながっていきます。素直な気持ちで取り組むことで、必要な知識やチャンスが自然と巡ってきそうです。今は無理に決断しようとせず、自分の中に浮かぶ感覚を丁寧に見つめていくことで、少しずつ納得できる方向が整っていきます。過去の選択もそのまま受け入れることで、自然と再スタートの流れが整っていきそうです。無理に伝えようとすることはなく、自分の内側にある感情を受け止めていくことで、少しずつ自然な形で表現できるようになっていきます。小さなときめきや直感を大切にすることで、流れが広がっていきそうです。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/