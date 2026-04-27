【四柱推命占い】～4月30日（木）までの運勢「6月生まれ」（誕生日：6月5日～7月6日生まれ）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする四柱推命占い記事。「6月生まれ」（誕生日：6月5日～7月6日生まれ）の方の全体運や恋愛運、仕事運を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが詳しく鑑定します。あなたがこれまでコツコツ積み重ねてきた努力が、日の目を見る素晴らしい月です。目上の方から評価されて責任ある仕事を任せてもらえるなど、これまでの努力がしっかりと形になって報われるタイミングとなるでしょう。周りの方との信頼関係が更に運気を引き上げてくれる時なので、いつも以上に周囲への感謝や、細やかな声がけを意識してみて下さいね。恋愛面では、女性にとっては自然と人を惹きつける素晴らしい運気です。シングルの方は、女性にとっても男性にとっても、本命のお相手や安心できるご縁がつながりやすい時。「いいな」と思う方がいたら、難しく考えすぎず、素直に一歩踏み出してみてください。パートナーがいる方は、お互いの気持ちを再確認し合えるタイミング。変に駆け引きしたりせず、ピュアな気持ちを言葉にすることで、お相手との絆がより深まるでしょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/