ドジャース 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間26日、シカゴ・カブスと戦い12-4で勝利した。先発を務めた佐々木朗希投手は待望の今季初勝利をマークしたが、内容自体はまだまだ満足いくものではないかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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同戦の佐々木は鈴木誠也外野手に先制の４号ソロを浴びた2回から5回にかけ、4イニング連続で1失点を喫する。最終的な投球成績は5回4失点、被安打7、四死球2といった内容だったが、味方打線の援護もあり白星を手にしている。

同メディアは「佐々木は速球とスプリッターの制球に課題を抱えてきた中、この試合では与四球が1つと大きな改善が見られた。99球を投げ、見逃しストライクと空振りを合計34記録し、そのうち15は空振り。投球数を考えると、これまでの登板と比べても内容は明らかに向上していた」と、以前から課題となっていた制球難には改善の兆しがあったと評価。

一方、「速球はよりゾーンに投げ込まれていたが、その課題もよりはっきりと浮き彫りになった。球質があまりよくなく、かなり真っ直ぐで平坦な軌道をしており、ゾーン内に投げた際に空振りを奪えるような動きに欠けている」と、ストライク球の質については不安が残ったとも指摘している。

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