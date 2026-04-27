【四柱推命占い】～4月30日（木）までの運勢「5月生まれ」（誕生日：5月5日～6月4日生まれ）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする四柱推命占い記事。「5月生まれ」（誕生日：5月5日～6月4日生まれ）の方の全体運や恋愛運、仕事運を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが詳しく鑑定します。今月は周囲から「あなただからお願いしたい」と頼りにされる月です。仕事運は上昇中で、大きな仕事を任されるなどチャンスが多い分、とても忙しくなりそうです。時には「周りから求められること」と「自分が本当にやりたいこと」の間にギャップを感じ、葛藤することもあるかもしれません。でも今月はまず、周りから求められていることで成果を出すことで「揺るぎない信頼」が積み重なり、この先の大きな財産になっていきそうです。恋愛面では、シングルの方は、あなたの魅力が自然とお相手に伝わりやすい時。飾らずに自分からコミュニケーションを取ることで、テンポ良く関係性が深まっていくでしょう。パートナーがいる方は、忙しさからつい心に余裕がなくなり、感情が波立ちやすい時。イラッとしてきつい言葉を返してしまう前に、一呼吸置くことで、あなた本来の落ち着きを取り戻せるでしょう。「相手も今、大変な状況なのかも…」と、優しい想像力を向けてあげる大人のゆとりが、すれ違いを防いでくれそうです。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/