【四柱推命占い】～4月30日（木）までの運勢「4月生まれ」（誕生日：4月5日～5月4日生まれ）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする四柱推命占い記事。「4月生まれ」（誕生日：4月5日～5月4日生まれ）の方の全体運や恋愛運、仕事運を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが詳しく鑑定します。今月は人とのつながりや交流が活発になる月です。プライベートでもお仕事でも、誰かとのお食事の機会が増えそうです。普段なら行かない集まりでも、気負わず思い切って参加してみることで、思わぬ人脈につながる可能性があります。また今月は仕事運も上がっていて、周りに自分のスキルをアピールできるチャンスの時期。事前準備をいつも以上に丁寧に行うことで、元々持っている実力をしっかりと発揮できるでしょう。恋愛面では、会話の節々からあなたの魅力があふれ出す時。うれしいお誘いも増えそうなので、予定の詰め込みすぎには注意しましょう。シングルの方は、いつもより行動範囲を広げることで、素敵な出会いのきっかけをつかめそうです。パートナーがいる方は、外での交流が楽しい分、つい意識が外に向きやすい時。周りから注目を集める華やかな時期だからこそ、一番身近なお相手を大切にすることを忘れずに。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/