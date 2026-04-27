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[写真]＝ムツ カワモリ 【スコア】

ラージョ・バジェカーノ 3－3 レアル・ソシエダ 【得点者】

0－1 22分 ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）

1－1 30分 セルヒオ・カメージョ（ラージョ・バジェカーノ）

1－2 63分 オーリ・オスカルソン（レアル・ソシエダ）

1－3 76分 ミケル・オヤルサバル（PK／レアル・ソシエダ）

2－3 84分 フロリアン・ルジューヌ（ラージョ・バジェカーノ）

3－3 90＋9分 アレモン（ラージョ・バジェカーノ）

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