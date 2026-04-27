[写真]＝ムツ カワモリ
【スコア】
ラージョ・バジェカーノ 3－3 レアル・ソシエダ
【得点者】
0－1 22分 ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）
1－1 30分 セルヒオ・カメージョ（ラージョ・バジェカーノ）
1－2 63分 オーリ・オスカルソン（レアル・ソシエダ）
1－3 76分 ミケル・オヤルサバル（PK／レアル・ソシエダ）
2－3 84分 フロリアン・ルジューヌ（ラージョ・バジェカーノ）
3－3 90＋9分 アレモン（ラージョ・バジェカーノ）
[写真]＝ムツ カワモリ
【スコア】
ラージョ・バジェカーノ 3－3 レアル・ソシエダ
【得点者】
0－1 22分 ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）
1－1 30分 セルヒオ・カメージョ（ラージョ・バジェカーノ）
1－2 63分 オーリ・オスカルソン（レアル・ソシエダ）
1－3 76分 ミケル・オヤルサバル（PK／レアル・ソシエダ）
2－3 84分 フロリアン・ルジューヌ（ラージョ・バジェカーノ）
3－3 90＋9分 アレモン（ラージョ・バジェカーノ）
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