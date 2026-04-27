[写真]＝ムツ カワモリ

【スコア】
ラージョ・バジェカーノ 3－3 レアル・ソシエダ

【得点者】
0－1　22分　ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）
1－1　30分　セルヒオ・カメージョ（ラージョ・バジェカーノ）
1－2　63分　オーリ・オスカルソン（レアル・ソシエダ）
1－3　76分　ミケル・オヤルサバル（PK／レアル・ソシエダ）
2－3　84分　フロリアン・ルジューヌ（ラージョ・バジェカーノ）
3－3　90＋9分　アレモン（ラージョ・バジェカーノ）