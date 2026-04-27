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埼玉西武ライオンズのタイラー・ネビン選手は26日、本拠地・ベルーナドームで行われたファーム・リーグ 中地区8回戦の横浜DeNAベイスターズ戦に「4番・一塁」で先発出場。実戦復帰後初安打となる逆転2点適時二塁打でチームの勝利に貢献した。











5回、2死一、二塁の好機で迎えた第3打席。DeNA2番手の橋本達弥投手が投じた初球のカーブを狙いすましていたかのように見事に捉え、逆転となる2点適時二塁打を放った。



アメリカ出身の大型一塁手は身長193センチ、体重102キロの恵まれた体格を誇り、オリオールズ、タイガース、アスレチックスを経て西武に入団した。



父親は、かつてロサンゼルス・エンゼルスで大谷翔平選手の二刀流をMLBで支えたフィル・ネビン元監督だ。



来日1年目の昨季は21本塁打・63打点を記録し、ベストナインとゴールデングラブ賞を同時受賞した西武打線の主軸だ。



今季は開幕から1軍を外れファームで調整を続けていたが、5打席目でようやく快音が響いた。逆転打という最高の形で存在感を示したネビン選手の1軍復帰が待ち遠しい。





















【動画】ネビン、復帰後初安打の逆転2点タイムリーツーベースがこれだ！

DAZNベースボールのXより













5打席目での快音



昇格が待ち遠しい

🇺🇸ネビン ファーム復帰後初安打



⚾️西武×DeNA（ファーム）

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