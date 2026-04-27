【ファーム】1軍復帰へ着実前進…中日・中西聖輝、13イニング連続無失点　7…

中日ドラゴンズ 最新情報
中日ドラゴンズの中西聖輝投手は26日、本拠地・ナゴヤ球場で行われたファーム・リーグ 中地区6回戦の読売ジャイアンツ戦に先発登板。13イニング連続無失点となる7回無失点の好投を見せた。
投球数は97球。3回には無死満塁、6回には無死一、二塁とピンチを背負う場面もあったが、いずれも無失点で切り抜けるなど、持ち前のゲームメーク能力を発揮した。
チームは打線の援護なく0対4で敗れたものの、中西投手個人は今季ファーム2登板でいずれも無失点と、結果で首脳陣にアピールした。
2003年12月18日生まれの22歳。智弁和歌山高、青山学院大を経て2025年ドラフト1位で中日に入団した即戦力右腕は、身長182センチ、体重92キロの恵まれた体格を誇る。
大学4年秋には防御率0.26でリーグMVPを獲得し、明治神宮大会の決勝では17奪三振完封という圧巻の投球で存在感を示した逸材だ。
今季は開幕から1軍ローテーションに加わったものの、白星は未だつかない状況。ファームでの連続無失点継続で、再昇格と初勝利へ向けて着実に調整を進めている。
【動画】中西聖輝、13イニング連続無失点の圧巻投球がこちら！
DAZNベースボールのXより
次はどこで投げるのか
中西聖輝 7回無失点投球
ファームでは13イニングス連続無失点
※映像は1回の奪三振
⚾️中日×巨人（ファーム）
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