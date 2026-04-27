













千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズの櫻井ユウヤ選手は26日、ロッテ浦和球場で行われたファーム交流戦2回戦のくふうハヤテベンチャーズ静岡戦に「4番・三塁」で先発出場。今季待望の第1号ホームランを放った。







8回、走者なしで回ってきた第4打席。くふうハヤテ3番手の大生虎史投手が投じた4球目の直球を完璧に捉えて、左翼スタンドに突き刺した。











この日は第1打席で先制機を作る左前打、第2打席では追加点となる遊安打を放つなど、首脳陣に猛アピール。猛打賞にプロ初本塁打と、まさに"全部入り"の一日となった。



2007年6月30日生まれの18歳。昌平高から2025年ドラフト4位でロッテに入団した大型内野手は、身長180センチ、体重90キロの恵まれた体格を誇る。



ロッテが長年の課題とする長距離砲不在を解消する"救世主"として、首脳陣やファンから熱い視線が注がれている。



この日放ったプロ初アーチは、その期待に応える一撃でもあった。18歳の大砲候補が、着実にプロの舞台で爪痕を残し始めている。





















【動画】140キロ直球を完璧に！櫻井ユウヤのプロ初アーチがこれだ！

DAZNベースボールの公式Xより













期待の長距離砲候補



櫻井ユウヤ 「4番・サード」の18歳

待望のファーム第1号ホームラン



⚾️ロッテ×ハヤテ（ファーム）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】