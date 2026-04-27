大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今年3月に行われたWBCに複数選手が出場した。準優勝だったアメリカ代表にはウィル・スミス捕手が参加したが、リリーフ左腕のアレックス・ベシア投手も同代表入りを熱望していたという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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同メディアは「ベシアは長年の目標の一つであったWBCアメリカ代表入りが、関心を示していたにもかかわらず実現しなかったことを明かした。オレンジカウンティレジスターのビル・プランケット記者によれば、彼はアメリカ代表側に対して参加の意思を伝えていたという」と言及。

続けて、「この2年間ずっと『出たい、出たい、出たい』って言い続けてきたんだ。でも結局、その機会は巡ってこなかった。向こうからは、出るとしても基本的には控えになると言われたんだ。父や妻とも話し合って、『今季は大事なものがかかっているし、中途半端にはできない。やるなら全力で、そうでないならやらない』という結論になった。最終的には辞退する決断をしたんだ」という本人のコメントを伝えている。

今季のベシアは24日終了時点で10登板、3ホールド2セーブ、防御率0.00と素晴らしい成績を残しているが、WBCに出られなかった悔しさも原動力の一つになっているのかもしれない。

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