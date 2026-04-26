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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手に対し、球団は先発投手として強い信頼を寄せている。しかし、佐々木は今季ここまで苦しい登板内容が続いており、ファンからはリリーフに回すべきだとの声が上がっている。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が言及した。

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佐々木は今季4試合に先発し、17回2/3を投げて防御率6.11という数字にとどまっている。直近3登板ではいずれも複数失点を喫しており、特に四球を避け切れない点に苦しんでいるようだ。

それでもドジャースは佐々木が長期的に先発として通用しないと判断するまでは、今後も先発で起用を続ける方針だという。現時点では佐々木の登板が順調だとは考えていないものの、メジャーでの先発経験は通算12試合にすぎず、まだ試行錯誤できる余裕があると見られている。

ドジャースではブレイク・スネル投手の復帰が近づいている。そこで佐々木は先発から外れる可能性があるが、デーブ・ロバーツ監督は「ブレイクが戻ってきても、朗希はブルペンには入らない」と明言した。

球団は佐々木について高い信頼を寄せているが、コロマ氏は「彼の今季の苦しい投球を受け、ファンからはまだ先発として適任なのかどうか疑問の声が上がっている」と言及した。

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