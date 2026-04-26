◆ 笘篠賢治氏は「肩が強いだけではなくコントロール性ですよね」と評価

西武は26日、楽天と対戦して延長10回・3－0で勝利した。

26日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・辻発彦氏は、印象に残ったプレーとして「（9回裏の）2つの盗塁。あれは流れが切れましたね」と古賀悠斗の盗塁阻止を称賛。「その前の回に、古賀がエンドランで空振りしたやつをちょっと持っちゃって、二塁がセーフになっちゃったんですよ。これがちょっと油断があったのかなという感じがして、本人も頭にあったんでしょう。しっかりと準備ができていたんですよね」と分析した。

もう1人の解説・笘篠賢治氏は「楽天の攻撃は足を仕掛けてくるというのは承知の上だけど、分かっているからこそ固まってしまうことがあるんですよね。でもそこをしっかりと冷静に、素早い送球で、肩が強いだけではなくコントロール性ですよね、これが逸れたのではアウトにできないんですよ。タッチプレーに持っていきやすい所にしっかりとしたコントロールができるのが素晴らしいですね」と古賀の強肩に加えて送球の正確性を高く評価した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』