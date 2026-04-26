大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は今季、開幕から投打二刀流でプレーしている。現時点では打撃はまずまずな一方、投手としてはハイレベルな数字を並べているが、米メディア『ドジャースネイション』が、この調子ならサイヤング賞も十分可能性があると言及している。

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同メディアは「開幕時点では、ピッツバーグ・パイレーツ所属のポール・スキーンズ投手が同賞の本命と見られていた。しかし、ややスロースタートとなったことで、他投手が有力候補として台頭する余地が生まれてきている。球界屈指の先発ローテーションを誇るドジャースには、この争いに名を連ねる3人の候補がいる。山本由伸投手、大谷、タイラー・グラスノー投手だ」と言及。

大谷については、「ダークホースではない。二刀流ゆえに登板間隔が空くため、山本より1試合少ない登板となっている。すでに投球回も8回2/3少なく、大きなハンデを背負っている。それでも、限られた登板数の中でfWAR1.1、防御率0.38という素晴らしい成績を記録している。同賞を争う上で最大の課題は投球回数であり、純粋な先発の方がより多く登板できる点にある。それでも、これほどの高いパフォーマンスを維持できれば、十分に脅威となる存在だ」と指摘している。

これまで数々のタイトルを手にしてきた大谷にとって、サイヤング賞は最後にして最大の目標といえるが、熾烈な争いを勝ち抜くことはできるのだろうか。

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