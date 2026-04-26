大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手に適用されている二刀流としての特別な措置をめぐり、球界内で議論が起きている。シカゴ・カブスのクレイグ・カウンセル監督の発言に対して、デーブ・ロバーツ監督も反応している。米メディア『ヘビー』のオーウェン・クリサフリ記者が報じた。

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大谷が投手と打者の両方をこなすことで、ドジャースはロースター上で他球団よりも投手を1人多く抱えられるメリットがある。その結果、ドジャースはシーズン序盤から6人制の先発ローテーションを採用することができ、他球団にはない形で投手陣のやりくりを進められている。

この点に異議を唱えたのが、カウンセル監督だった。すでに戦力が整っているドジャースが、さらに大谷の二刀流によって優位性を広げていることに不満を抱いているようだ。

大谷は脅威的な打者であるだけでなく、健康を維持できればリーグ屈指の先発投手でもある。投打の両面で貢献できる大谷の能力は、現代のMLBにおいて唯一無二の存在であり、このスーパースターほどのインパクトを与える選手は他にいない。

カウンセル監督が見せた不満について、ロバーツ監督は「問題は、我々には翔平がいるから確かにメリットがあるということだ。もし、他球団が打撃と投球の両方をこなせる二刀流を見つけ出せるなら大歓迎だ。彼は並外れた選手だからこそ例外なのだ」と言及した。

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