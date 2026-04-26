大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは開幕からここまで、今一つ調子が上がってきていない選手がいる。今季新加入のカイル・タッカー外野手もその一人だが、打ちたい気持ちが空回りしている面が大きいのかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

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タッカーは日本時間24日終了時点で、24試合、打率.245、3本塁打、13打点といった数字にとどまっている。同18～21日のコロラド・ロッキーズ4連戦では20打数6安打と復調気配を見せていたが、同22～24日のサンフランシスコ・ジャイアンツ3連戦は12打数2安打に終わっている。

同メディアは「元オールスター内野手のジェド・ラウリー氏は水曜日、ポッドキャスト番組の中で『今年も去年と同じくバットスピードは72マイルなんだけど、空振り率が5％上がっている。タッカーはそんなに空振りするタイプじゃない。これはつまり、ちょっと不安を感じていて、もう少し何かをやろうとしているというメンタルの表れだと思う。スイングの意図が変わってしまっているんだ』と語った」と言及。

また、同氏は「彼が下降線に入っているのかどうかをみんなは疑っている。だけど、バットスピードは変わっていないのに空振り率とゴロ率が上がっているのを見ると、良いカウントではやりすぎてしまい、不利なカウントではとにかくボールに当てにいっている、つまり少し力み過ぎている兆候だと思う」とも指摘しているという。

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