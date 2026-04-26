大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ブレイク・スネル投手が左肩の疲労により開幕から故障者リスト（IL）に入っている。諸々の調整を経ていよいよリハビリ登板の段階へ入っているが、米メディア『ドジャーブルー』は、今後の具体的な流れについて報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

スネルは日本時間23日に行われた1Ａの試合からリハビリ登板を開始。同戦は1回2失点、被安打3、四球1といった投球内容だった。

同メディアは「デーブ・ロバーツ監督は、スネルの調整が今後どのように進むかについてはまだ明言を避けたものの、最終的な目標は5イニングを投げられる状態まで仕上げることだと明かした。また、マイナーでの登板数については最低でも3試合は必要で、おそらく4試合目までかかる見込みだと述べた」と言及。

また、選手入れ替えについても「誰が先発ローテから外れるのかについてチームは公には明言していないが、佐々木朗希投手ではないという点は一貫して強調している。そうなると、可能性があるのはエメ・シーハン投手かジャスティン・ロブレスキ投手ということになる。シーハンはシーズン序盤こそ出遅れたものの、ここ最近は調子を上げている。一方、ロブレスキはブルペンからの転向後、直近2試合で圧倒的な投球を見せている」と触れている。

【関連記事】

【了】