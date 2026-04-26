アーセナルがプレミアリーグのシーズン最多コーナーキック（CK）得点記録を更新した。

プレミアリーグ第34節が25日に行われ、アーセナルはニューカッスルと対戦。9分にショートコーナーの流れから最後はエベレチ・エゼが右足を振り抜いて先制に成功すると、このリードを最後まで守り切り、1－0で勝利を収めた。この結果、暫定ながら首位浮上を果たしている。

セットプレーに強みを持っているアーセナルは、データサイト『OPTA』によると、CKからの得点が今シーズンのプレミアリーグでは17得点目となり、シーズン最多得点記録を更新したという。なお、CKから1－0とリードしたこともこれで10得点目となり、これも最多であることが伝えられている。

クラブ公式サイトによると、試合後にCKから多くの得点を決められている要因について聞かれたアーセナルのミケル・アルテタ監督は「試合中のあらゆる状況に適応しなければならない。相手チームが特定の戦術に適応してきたり、フィジカルが強く守備がしっかりしているチームに対しては、別の方法を見つけ出す必要がある」と語りながら、次のように続けた。

「私が最も気に入っているのは、選手たちの勇気だ。ショートコーナーを狙った時、観客の反応を見たと思う。2本目も同じように行なった。エブス（エゼ）が左足でシュートを放ち、枠を外れた。そして3度目で得点に繋げた。このプレーには、勇気、大きな勇気が必要だった」

「プレッシャーがかかる状況で、反応が求められる時、まさに私がチームに求めているのは、このようなプレーだ。選手たちは自ら判断を下し、それが最善だと信じなければならない」

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