大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはデトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手を獲得する噂が浮上し続けている。今季、絶好調のダルトン・ラッシング捕手の起用が限られていることもあり、両選手が含まれた超大型トレードに動くかもしれない。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が言及した。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

スクバルは今オフの契約交渉や調停をめぐって、タイガースのフロントとの関係が悪化しているとされている。球団側の提示は契約交渉と調停のどちらでも、スクバル側の希望額に大きく届かなかったようだ。

そこで、以前からトレードが噂されているドジャースがスクバル獲得に向けて動く可能性がある。特にラッシングは、メジャー最高クラスの選手たちに出場機会を阻まれているため、シーズン序盤の打撃好調によって現実的なトレード候補になり得る存在だと見られている。

タイガースは間違いなく少なくとも1人の即戦力となる投手も要求してくるだろうが、ドジャースにはその条件に合致する若手投手も豊富に揃っている。

スクバルが加入するとなれば、大谷翔平選手や山本由伸投手が形成する先発ローテーションがより強力なものとなるだろう。

注目の集まるスクバルとドジャースの動向について、コロマ氏は「ラッシングに加え、ドジャースはMLB屈指のファームシステムを擁している。トップ100にランクインする有望株の誰かをタイガースに放出し、取引を有利に進めることも現実的に可能だ」と言及した。

【関連記事】

【了】