ハノーファーに所属するMF横田大祐が、途中出場から1ゴール1アシストの活躍を披露した。

ブンデスリーガ2部第31節が25日に行われ、ハノーファーはカールスルーエと敵地で対戦。カールスルーエではFW福田師王がフル出場し、ハノーファーではMF松田隼風が先発で76分までプレー。横田は61分からピッチに立った。

ハノーファーは19分に先制後、前半終了間際に追いつかれて、試合は1－1で後半に突入する。途中出場の横田は83分にコーリャ・ウデネの勝ち越しゴールをアシストすると、後半アディショナルタイム10分にはPKキッカーを担当。助走で相手GKを先に倒してから冷静にゴール左下へ流し込み、勝負を決定づける3点目を奪った。

3－1で勝利したハノーファーは、勝ち点を「57」に伸ばした。今節引き分けたエルフェアスベルク（勝ち点「56」）をかわして、1部16位との入れ替え戦出場権を得られる3位に浮上した。

ハノーファーと自動昇格圏の2位パダーボルンとの暫定的な勝ち点差は「1」。なお、パダーボルンは26日に首位シャルケ（勝ち点「61」）との直接対決を控えている。

現在25歳の横田は川崎フロンターレの育成組織出身。Jリーグを経由せずにドイツの下部リーグ、ラトビア、ポーランド、ベルギーを渡り歩いた異色の経歴の持ち主だ。昨年夏にヘントからの期限付き移籍でハノーファーに加わり、リーグ戦ではここまで27試合の出場で5ゴール3アシストを記録している。

【ゴール動画】横田大祐の冷静PKで勝負あり