● ホワイトソックス 3－6 ナショナルズ ○

＜現地時間4月25日 レート・フィールド＞

シカゴ・ホワイトソックスが延長戦の末に競り負け連勝ストップ。村上宗隆内野手（26）は「2番・一塁」でフル出場するも、8試合ぶりのノーヒットに終わった。

前日までの7試合で6本塁打と絶好調の村上は、先発右腕アービンに対して初回の第1打席で二ゴロ。3回裏の第2打席はカウント0-2から内角いっぱいに投じられたフォーシームを見送るも、ABSチャレンジによってストライクに判定覆って見逃し三振に倒れた。

2点を追う5回裏は二死二塁で第3打席に立つも、内角低めのカーブで空振り三振。7回裏にも二死一、二塁、一発出れば逆転の好機で第4打席を迎えたが、2番手左腕パーカーのスライダー攻めで3球三振を喫した。

2対2の同点で迎えた9回裏、一死一塁の第5打席では4番手左腕ぺレスの初球シンカーを打つも、二塁封殺の二ゴロ。ホワイトソックスは延長タイブレークに持ち込んだが、10回表に一挙4点を失って敗れ、連勝が2でストップした。

この試合の村上は5打数無安打、3三振に終わり、7試合連続安打がストップ。今季成績は打率.242、11本塁打、OPS.970となっている。