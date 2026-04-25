大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障からの復帰を目指してリハビリに励んでいる選手がいる。リリーフ右腕のブラスダー・グラテロル投手もその一人だが、リハビリ登板開始へ向け徐々に本調子を取り戻しつつあるようだ。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

グラテロルは2023年に68登板で防御率1.20と好成績を残したが、2024年シーズン終了後に右肩の手術を受け、その影響で翌2025年シーズンを全休。今季は開幕からの復帰が期待されていたが間に合わず、現在も調整が続いている状況だ。

そのグラテロルについて、同メディアは「右肩手術からのリハビリ中で、最近のブルペン投球では球速が90マイル台後半に達しているとMLB.comが報じている。まだリハビリ登板に入る段階ではないものの、実戦復帰へ着実に歩みを進めているようだ」と言及。

続けて、「彼は2025年以降一度も登板していないため、故障者リスト（IL）から復帰する前には長めのリハビリ期間が必要になると見られる。少なくとも5月下旬までは、メジャーのブルペン戦力としては戻ってこない可能性が高い」と復帰時期についても触れている。

【関連記事】

【了】